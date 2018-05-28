Москва, 28 мая, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 25 мая в глубоком минусе. Цена на Brеnt снижалась на торгах в Азии, Европе и США и упала на 3,5%, до $76,09 за баррель. Заявления Саудовской Аравии и России спровоцировали закрытие длинных позиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Schmucki Нефть

Министры энергетики двух крупнейших производителей в Санкт-Петербурге обсудили увеличение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в день. Также давление на нефтяной рынок оказал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes.

Отчет показал, что с 19 по 25 мая количество буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 15 шт., до 859 ед. Количество буровых установок по добыче газа снизилось на 2 шт., до 198 ед. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 13 шт., до 1059 ед.

Сенодня, 28 мая, на торгах в Азии цена на нефть упала на 1,78%, до $74,96. Поддержка $76,45, пройдена. Ближайший уровень для нисходящей коррекции $73,32. После него покупателям откроется дорога к $70,80. Коррекция началась, и она будет усиливаться.

Напомним, 25 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,98%, до $76,44 за баррель, WTI — на 4,00%, до $67,88 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,40 за баррель.

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