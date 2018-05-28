Москва, 28 мая, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже по курсу рубля открылись 25 мая повышением, но завершились снижением. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне обвала нефтяного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть сорта Brent упала на 3,5%, до $76,09. Курс доллара вырос до 62,34 руб., курс евро — до 72,75 руб. Рубль ослабился против евро в два раза меньше из-за активных продаж единой валюты на рынке Форекс.

ИА REGNUM Рубль

Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы ослабить ограничения поставок. Повышение уровня добычи может составить до 1 млн баррелей в сутки.

Сеголня, 28 мая, на торгах в Азии цена на нефть ещё упала на 1,68%, до $74,94. Учитывая, что налоговый период завершился, то на фоне снижения нефтяных котировок ослабление рубля усилится с открытия торгов на Мосбирже. Курс доллара может открыться в районе 62,90 руб., курс евро — 73,20 руб.

Напомню, что 10 мая по рублевым парам образовались ценовые разрывы (гэп). Поскольку рубль остался без поддержки, то покупатели валюты постараются их закрыть на текущей неделе. По доллару покупателям нужно закрыть разрыв 62,58−63,23 руб. Евробыкам придется закрыть гэп 74,50−75,00 руб.

Напомним, 25 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 68 коп. (+1,12%), до 62,28 руб., курс евро — на 39 коп. (+0,55%), до 72,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+20,58%), евро/рубль — 469,3 млн евро (+31,34%).

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