Брянск, 27 мая, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В Брянской области найден мертвым четырехлетний мальчик, пропавший 24 мая в селе Стечна Погарского района. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Грустный ангел

«Вечером 24 мая в с. Стечна Погарского района пропал 4-летний мальчик, — говорится в сообщении. — … Сегодня (27 мая) тело мальчика было обнаружено в выгребной яме на территории местной школы».

По данному факту было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела.

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