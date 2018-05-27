Компания Inkas Sentry выпустила новый автомобиль для зомби-апокалипсиса
Торонто, Канада, 27 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Канадская компания Inkas Sentry выпустила новый бронированный внедорожник MPV, который призван обеспечить комфорт и максимальную безопасность находящимся в салоне людям, про автомобиль 26 мая рассказал портал Motor1.
По мнению экспертов издания, машина выглядит так, как будто она только что сошла с экрана фильма «Смертельная гонка». На окнах автомобиля стоят решетки, а особую брутальность ему придаёт путеочиститель, установленный вместо бампера.
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Напомним, компания Inkas Sentry специализируется на производстве бронированных автомобилей и специализированной техники для силовых структур. Ранее компания выпустила нашумевшую модель Hudson APC, в основу которой легла платформа Toyota Land Cruiser 79.