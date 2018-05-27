Торонто, Канада, 27 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Канадская компания Inkas Sentry выпустила новый бронированный внедорожник MPV, который призван обеспечить комфорт и максимальную безопасность находящимся в салоне людям, про автомобиль 26 мая рассказал портал Motor1.

Цитата из к/ф «Смертельная гонка». реж Пол Андерсон. 2008. США, Германия Смертельная гонка

По мнению экспертов издания, машина выглядит так, как будто она только что сошла с экрана фильма «Смертельная гонка». На окнах автомобиля стоят решетки, а особую брутальность ему придаёт путеочиститель, установленный вместо бампера.

Читайте также: Новый SsangYong Actyon получит гибридную и электрическую версии

Напомним, компания Inkas Sentry специализируется на производстве бронированных автомобилей и специализированной техники для силовых структур. Ранее компания выпустила нашумевшую модель Hudson APC, в основу которой легла платформа Toyota Land Cruiser 79.