Пекин, 27 мая, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Китайский бренд Huansu выпустит копию внедорожника Lamborghini Urus, который войдёт в новую линейку компании, об этом 26 мая сообщил портал «Твоё Авто».

Alexander Migl Lamborghini Urus

Huansu выложил на своих страницах в соцсетях рендеры будущей машины. Отмечается, что в линейке X будет пять моделей — X5, X6, X7L, X8L и X9L. На презентации нового кроссовера компания также заявила, что создаст несколько центров, которые будут разрабатывать электрические и гибридные транспортные средства.

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Напомним, Huansu является частью концерна BAIC, название компании можно перевести как «Магическая скорость». Сейчас компания продаёт модели S2, S3, S5, S6 и S7.