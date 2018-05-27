Лион, Франция, 27 мая, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Автобус с болельщиками одной из регбийных команд попал в аварию во Франции. Об этом передает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Скорая помощь

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 27 мая, неподалеку от Лиона. По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека, еще 17 получили различные травмы.

Отмечается, что в пассажирском транспортном средстве находились более 30 человек, которые направлялись из города Бокер (департамент Гар).

Согласно предварительной информации, причиной аварии стали «технические проблемы» автобуса, которые уже обнаружены.

Другие подробности пока неизвестны.

Читайте также: В Греции от удара молнии сгорел пассажирский автобус

А также: Крупное ДТП в Уганде унесло жизни 48 человек