Москва, 27 мая, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество «Газпром» и правительство Турции подписали соглашение по сухопутному участку второй нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок газа в Европейский союз. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба компании.

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Компания информирует, что состоялось подписание протокола о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток», который будет использоваться для поставок российского газа потребителям в Евросоюзе.

Данное соглашение позволяет перейти к практическим шагам по прокладке этой части «Турецкого потока». Строить эту нитку будет совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которую создадут на паритетной основе.

Напомним, в конце апреля «Газпром» объявил о завершении строительства морской части первой нитки газопровода «Турецкий поток».

Общий ввод в эксплуатацию «Турецкого потока» запланирован на конец 2019 года.