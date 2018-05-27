Вашингтон, 27 мая, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Американские боевые корабли прошли в непосредственной близости от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Цитата из к/ф «Американский боевой корабль». реж Тандер Левин. 2012. США Корабль

По данным агентства, эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam военно-морских сил США прошли сегодня в 12 морских милях от Парасельских островов.

Уточняется, что корабли проводили маневры вблизи островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.

Напомним, морские границы между Китаем, Японией, Филиппинами и Вьетнамом в акватории Южно-Китайского моря являются предметом многочисленных споров и четко не установлены.

Власти Китая обвиняют Филиппины в том, что они затягивают в этот конфликт США, которые умело пользуются напряженностью в Южно-Китайском море как рычагом давления на КНР.

При этом США обвиняют Китай в том, что он создает в акватории Южно-Китайского моря искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды.