Москва, 27 мая, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Украина своими руками закрывает дверь в Европу, которую открыла во времена Евромайдана, заявил 26 мая польский политолог Якуб Корейба в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Цитата из м/ф «Алиса в стране чудес». реж Ефрем Пружанский. 1981. СССР Безумные

Польский политолог рассказал о настроениях среди знакомых польских дипломатов, работающих с Украиной:

В последнее время ребята, которые работают на украинском направлении, говорят, что мы много чего четыре года назад думали, много на что надеялись, но с этими людьми работать невозможно. Это какая-то страна чудес. Ты им даешь деньги на строительство дороги — появляется дача в Конча-Заспе. Ты им говоришь про европейские ценности — они тебе очередной памятник Шухевичу», — сказал Корейба.

С польским политологом согласился научный директор Германо-российского форума, политолог Александр Рар:

«Немецкие дипломаты, представители немецкого бизнеса также разводят руками, как и вы. Мы надеялись, что четыре года назад там победила великая историческая демократия и что в Украине будет построена либеральная славянская модель и правовая система, которой до сих пор нету… Украинцам все равно, что говорят европейцы. У них есть Дядя Сэм».

Напомним, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, который получил широкую поддержку со стороны западных политиков. В частности, площадь Независимости в Киеве посетил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, бывший глава польского правительства Ярослав Качиньский, члены Европарламента от Польши Ежи Бузек и Яцек Протасевич.