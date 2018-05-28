Ватикан, 29 мая, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Вопрос о канонизации польских епископов ХХ века вызвал противостояние с еврейскими организациями США. Почему в некоторых кандидатах на прославление Польской Католической церковью еврейские организации увидели оправдание антисемитизма, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Кардинал Хлонд

Католики Польши, как и весь польский народ, пострадали во время фашистской оккупации. Но это не дает никому права замалчивать допускавшиеся некоторыми польскими епископами поддержку еврейских погромов или антиеврейскую проповедь, по форме и содержанию напоминавшую нацистскую пропаганду. Например, кардинал Хлонд, осудивший «нарушения прав человека и свободы религии, предпринятые Гитлером». С другой стороны, кардинал Хлонд до германской агрессии, еще в 1936 году призвал поляков держаться подальше от «вредного морального влияния евреев» и бойкотировать еврейские СМИ, «избегать еврейских магазинов и еврейских лавок на рынках». А уже после изгнания фашистов оправдывал действия тех поляков, которые устроили еврейский погром в городе Кельце.

Эти и подобные примеры стали причиной протеста Американского еврейского комитета. В нынешних условиях это может стать серьезным вызовом для Польши. Ведь принятые Польшей поправки к закону об Институте национальной памяти делают тех поляков, кто поддерживал гитлеровцев во время Второй мировой войны, «как бы не существовавшими».

Почему это так, читайте в статье: Демоны польско-еврейского конфликта добрались до Ватикана

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