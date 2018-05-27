Канберра, 27 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Австралии Григорий Логвинов прокомментировал расследование Совместной следственной группой (ССГ) причин крушения пассажирского самолёта Boeing-777 авиакомпании Malaysia airlines летом 2014 года на Украине. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 27 мая, пресс-служба российской дипломатической миссии в Австралии.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines

Логвинов констатировал, что никакого расследования по сути не ведется, а речь идёт о некой компиляции недостоверных данных из социальных сетей и от неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками и примитивными подтасовками.

В случае с расследование гибели MH17 речь вообще идёт о провокации.

«Мы имеем дело с заранее спланированной провокацией», — отметил посол России в Австралии.

Также Логвинов отметил, что подобный характер «расследования» свойственен в том числе делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку и его дочери Блии в английском городе Солсбери, а также «химическому досье» Сирийской Арабской Республики.

«Серьёзные юридические, физические и иные данные, опровергающие все эти фейковые вбросы, беспардонно отвергаются и игнорируются», — заключил посол Логвинов.