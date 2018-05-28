Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, японский премьер-министр Синдзо Абэ развернул радужную картину экономического сотрудничества между Россией и Японией, которое наступит, если Россия капитулирует по вопросу Курил. Является ли позорная капитуляция и сдача территории именно тем, что необходимо России, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018 года, Санкт-Петербург

Перспективы, развернутые японским премьером перед слушателями, поражали воображение. Быстрое превращение дальневосточных морей в район интенсивных грузовых перевозок, быстрое развитие российских портов, значительный рост продаж российских товаров, закупок соседями российского сжиженного газа. Это и многое другое станет доступно при участии Японии в развитии Дальнего Востока, которое произойдет после сдачи Россией своей территории. Именно это называют Синдзо Абэ и его единомышленники «установить между Японией и Россией постоянную стабильность».

Практически, говоря об «условиях заключения мирного договора», Япония хочет за свой проигрыш во Второй мировой войне получить серьезную контрибуцию от страны-победителя. Повернуть историю вспять и отторгнуть законно принадлежащие России, исторически составлявшие ее часть территории. Условия же, выдвинутые Кремлем, основаны на здравом подходе как к истории, так и достоинству российского государства.

Читайте статью Мечтать не вредно. Но надо жить на земле. О речи Синдзо Абэ в Петербурге и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».