Японский маневр на саммите — попытка «получить Курилы от сдавшейся России»
Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, японский премьер-министр Синдзо Абэ развернул радужную картину экономического сотрудничества между Россией и Японией, которое наступит, если Россия капитулирует по вопросу Курил. Является ли позорная капитуляция и сдача территории именно тем, что необходимо России, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Перспективы, развернутые японским премьером перед слушателями, поражали воображение. Быстрое превращение дальневосточных морей в район интенсивных грузовых перевозок, быстрое развитие российских портов, значительный рост продаж российских товаров, закупок соседями российского сжиженного газа. Это и многое другое станет доступно при участии Японии в развитии Дальнего Востока, которое произойдет после сдачи Россией своей территории. Именно это называют Синдзо Абэ и его единомышленники «установить между Японией и Россией постоянную стабильность».
Практически, говоря об «условиях заключения мирного договора», Япония хочет за свой проигрыш во Второй мировой войне получить серьезную контрибуцию от страны-победителя. Повернуть историю вспять и отторгнуть законно принадлежащие России, исторически составлявшие ее часть территории. Условия же, выдвинутые Кремлем, основаны на здравом подходе как к истории, так и достоинству российского государства.
Читайте статью Мечтать не вредно. Но надо жить на земле. О речи Синдзо Абэ в Петербурге и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».