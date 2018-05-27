Москва, 27 мая, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Актриса Чулпан Хаматова исполнит главную роль в картине «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Об этом рассказала режиссер фильма Оксана Карас, защищая свой проект в Министерстве культуры.

ISNik Чулпан Хаматова

По словам Карас, фильм напомнит зрителям, что «все равны перед страданиями», и в какой-то момент любому человеку может понадобиться помощь. Чулпан Хаматова согласилась на роль Глинки. Актриса внешне похожа на правозащитницу, более того, они были знакомы, пояснила режиссер.

Фильм Карас претендует на получение государственной субсидии в области игрового кино.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла при крушении самолета Минобороны Ту-154 в конце декабря 2016 года. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, среди них — участники ансамбля имени Александрова и сотрудники российских телеканалов.

Фонд «Справедливая помощь», основанный доктором Лизой, помогает бездомным людям, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, не имеющим средств к существованию.