Москва, 27 мая, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» и турецкая Botas урегулировали спор о стоимости поставок российского природного газа турецким потребителям. Об этом сообщает пресс-служба российского газового холдинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

Компании заключили соглашение, направленное на внесудебное урегулирование спора. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено, отметили в «Газпроме».

Турецкая сторона инициировала арбитражный процесс против российской компании в октябре 2015 года. Botas с декабря 2014 года пыталась оспорить цену на поставляемый из России газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая «Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток». По ней природный газ пойдет в страны Европейского союза.