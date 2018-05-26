Кампала, 27 мая, 2018, 01:14 — ИА Регнум. На северо-западе Уганды пассажирский автобус столкнулся с трактором и грузовым автомобилем, погибли 48 человек. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Перевернувшийся автобус

Официальный представитель Международного комитета Красного Креста в Уганде Ирен Накасиита проинформировала, что среди погибших — 16 детей.

Трагедия произошла в районе Кирьяндонго в ночь на 26 мая. Автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Лира — Кампала, сначала врезался в трактор, двигавшийся по встречной полосе с выключенными фарами. От удара автобус развернуло, он ударился о грузовик с прицепом, перевозивший пиво, уточняет угандийское издание Daily monitor.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Греции в пассажирский автобус попала молния, из-за чего транспортное средство охватил огонь. Люди успели покинуть автобус, никто не пострадал.

В Дагестане в тот же день опрокинулось маршрутное такси, пострадали 11 человек. Школьный автобус и грузовик столкнулись 23 мая в американском штате Висконсин, травмы получили 20 человек.

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