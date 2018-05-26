Афины , 27 мая, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Пассажирский автобус полностью уничтожен пламенем на севере Греции. Пожар произошел из-за удара молнии, сообщает греческий сайт e-evros.gr.

Voice of America Горящий автобус

Инцидент произошел во второй половине дня 26 мая неподалеку от деревни Монастираки в городском округе Ферес. Автобус вёз пассажиров из Александруполиса в Орестиаду.

Водитель помог пассажирам быстро покинуть салон транспортного средства, пострадавших не было. Автобус восстановлению не подлежит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штате Уттар-Прадеш на севере Индии от удара молнии погиб 15-летний мальчик. В Бангладеш в текущий сезон дождей разрядами атмосферного электричества убивает порядка 10 человек, преимущественно фермеров, работающих на полях.

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