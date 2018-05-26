Санкт-Петербург, 27 мая, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Северная столица России — Санкт-Петербург — сегодня, 27 мая, отмечает 315-ю годовщину своего основания. Мало найдется исторических городов, чей день рождения известен с такой точностью. Петербург же может гордиться тем, что его появление и развитие зафиксированы документально.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного штаба, Санкт-Петербург

В этот майский день в 1703 году в устье Невы на Заячьем острове по велению молодого русского царя Петра I заложили первый камень будущей Петропавловской крепости, вокруг которой затем возник новый город. С 1712 года Санкт-Петербург был столицей Российской империи. Столичный статус был утрачен городом в 1918 году, когда Советское правительство перебралось из Петрограда в Москву.

В годы Великой Отечественной войны Ленинград стал образцом невероятного мужества и несгибаемой воли к победе, пережив самую страшную в истории человечества 900-дневную вражескую блокаду ценой сотен тысяч жизней горожан и воинов. За свою историю город трижды менял имя, и с осени 1991 года вновь стал называться так, как когда-то решил его основатель — в честь святого апостола Петра.

День города в Санкт-Петербурге всегда начинается торжественной церемонией возложения цветов к памятнику Петру Великому — воспетому поэтом Медному всаднику на Сенатской площади. В 10:00 цветы к монументу, ставшему символом города, принесут руководители городской исполнительной и законодательной власти, депутаты, почетные граждане Санкт-Петербурга, военачальники и другие высокопоставленные лица.

В мероприятии примет участие военный оркестр штаба Западного военного округа и хор Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. По Адмиралтейской набережной торжественным маршем пройдет рота почетного караула, а в акватории Невы состоится проход копии «Ботика Петра I».

В честь Дня основания Санкт-Петербурга специалисты предприятия «ПетербургГаз» зажгут факелы на Ростральных колоннах. Огни будут гореть в ночь с 26 на 27 мая с 00:00 до 01:30 и 27 мая с 9:30 до 11:00.

В 11:00 торжественная церемония, посвященная 315-летию города, состоится на Государевом бастионе Петропавловской крепости, у памятного знака в честь основания Санкт-Петербурга. Бастион назван так, потому что Петр I лично участвовал в составлении проекта этого фортификационного сооружения и вёл надзор за строительством укрепления. После церемонии состоится праздничный митинг.

В это же время, в 11:00, будет дан старт «Большого велопарада». Формирование его колонн начнётся за час до старта на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. У здания БКЗ «Октябрьский» для участников велопарада будет организована развлекательная программа. Протяженность маршрута в этом году составит 16 км. Вместе с тысячами велосипедистов по улицам проедут и представители правительства Санкт-Петербурга.

В 12:00 на улицы Петербурга выйдут четыре слона. Шествие крупнейших сухопутных млекопитающих пройдет в рамках Международного фестиваля циркового искусства по маршруту — площадь Белинского, наб. реки Фонтанки, Невский пр., ул. Садовая, ул. Инженерная, наб. реки Фонтанки, д. 3А.

Кстати, первого слона городу подарил персидский шах в 1714 году. А Суворовский проспект в центре Петербурга раньше носил название Слоновая улица — в честь прохода слонов, описанного еще в басне Крылова.

В полдень в Летнем саду, вслед за полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости, один за другим будут запущены семь фонтанов Летнего сада. Запуск фонтанов будет сопровождаться чтением стихов и выступлением духового оркестра. Праздник продолжит концертная программа с участием известных петербургских исполнителей и эстрадных коллективов.

Также с 12 до 13 часов на Невском проспекте и Биржевой площади Васильевского острова состоится ежегодный Санкт-Петербургский бал национальностей. В праздничной программе: песни и танцы, игра на национальных музыкальных инструментах, выставки, мастер-классы по национальным ремеслам, а также фотосессии в этническом стиле.

В 12:30 от площади Островского начнется праздничный парад по Невскому проспекту. У Гостиного двора петербуржцы и гости города увидят шоу барабанщиков, парад физкультурников и самый массовый в истории города флешмоб.

На 15:00 в яхт-клубе «Санкт-Петербург» назначена торжественная церемония спуска на воду реплики парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава». После окончания достройки копия 54-пушечного корабля получит регистровые документы и сможет по-настоящему выйти в море под парусами.

В 16:00 в БКЗ «Октябрьский» в честь праздника состоится концерт «Ленинградские песни».

В 22:00 жители и гости города смогут увидеть вечерний световой мотопарад в рамках фестиваля «Мотостолица», собравшего в Петербурге более шести тысяч мотоциклистов из разных стран и регионов России. Мотопарад пройдет от ул. Караванная до ТРК «Питерленд» в Приморском районе.

В 23:00 небо над городом, отметившим свой 315-й юбилей, озарит праздничный фейерверк в акватории Невы.