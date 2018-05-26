Москва, 26 мая, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Япония надеется заключить мирный договор с Российской Федерацией при нынешнем поколении. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Подпишут ли Путин и Абэ мирный договор

«Вопрос мирного договора, неподписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в решении этой проблемы, — сказал Абэ. — Это и есть главнейшая задача нашего плана».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, мирный договор между Москвой и Токио не был подписан после Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала РФ) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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