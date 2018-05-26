Москва, 26 мая, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров в Кремле провели сеанс прямой связи с экипажем Международной космической станции (МКС), где в составе интернациональной команды находятся японский и российские астронавты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ на прямой связи с МКС

«Путин и Абэ осуществили сеанс прямой связи с МКС, среди 6 членов экипажа которой сейчас 2 российских космонавта и японский астронавт, — говорится в сообщении. — Контакт со станцией состоялся прямо из Андреевского зала Большого Кремлевского дворца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл с трехдневным визитом в Россию 24 мая.

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