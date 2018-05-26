Анкара, 26 мая, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Российская Федерация предоставила Турции скидку на голубое топливо в размере $1 млрд. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Rdfr Компрессорная станция «Береговая». Голубой поток

«Достигнуто соглашение (по итогам обсуждений) о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 г., — сообщил Эрдоган. — Разница в оплате за эти 2 года … будет возвращена Турции».

По его словам, в 2015 году российская сторона не удовлетворила запрос Турции о скидке на голубое топливо, поставляемое по Западной ветке и «Голубому потоку».

Эрдоган добавил, что официальная Анкара была вынужденна обратиться в Международный арбитраж.

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