Луганск, 26 мая, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Двух дезертиров из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся перейти через «серую зону», задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) 26 мая. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР, подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14 отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую «серую зону», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе с 2014 года продолжается гражданская война, развязанная Киевом. Украина, несмотря на заключенные Минские соглашения, не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.

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