Москва, 26 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации направило на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предполагает увеличение расходов Пенсионного фонда России (ПФР) на 92 млрд рублей в 2018 году. Проект закона опубликован сегодня, 26 мая, на официальном сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В законопроекте сказано, что он предусматривает корректировку основных параметров бюджета ПФР на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году.

Согласно этому законопроекту расходы ПФР в 2018 году вырастут до 8532 млрд рублей в общей сложности. Для этого предлагается увеличить расходную часть бюджета на 92,2 млрд рублей.

При этом размер межбюджетных трансфертов, передаваемых фонду из федерального бюджета, в 2018 году уменьшается.

Данный законопроект был рассмотрен и одобрен на первом заседании второго правительства Медведева, которое состоялось 22 мая.