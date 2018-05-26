Ереван, 26 мая, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выявила преступную схему, посредством которой действующая в Армении крупная компания уклонялась от уплаты. Как говорится в сообщении СНБ, к созданию и деятельности организации непосредственное отношение имели высокопоставленные чиновники Комитета государственных доходов (КГД) Армении.

500 тысяч долларов, которые были обнаружены у генерального директора ООО «Норфолк Консалтинг» Армена Унаняна

Согласно сообщению, высокопоставленные чиновники КГД РА представили руководителям девяти компаний, занимающихся грузоперевозками, генерального директора ООО «Норфолк Консалтинг» Армена Унаняна и сообщили, что таможенное оформление грузов, доставляемых грузовым транспортом из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, отныне должно осуществляться исключительно посредством ООО «Норфолк Консалтинг» и для этого они должны выплачивать посредническую плату. При этом армянская компания была учреждена в июле 2017 года со стороны зарегистрированной в Шотландии ООО «Норфолк Проджект ЛП».

«Примечательно, что для осуществления деятельности компании «Норфолк Консалтинг» были предоставлены в аренду кабинеты в здании упраздненной таможни КГД, специализировавшейся на таможенном оформлении товаров, облагаемых акцизным налогом. Это очевидным образом преследовало цель тем самым еще раз подчеркнуть особый привилегированный статус указанной компании в глазах хозяйствующих субъектов», — отмечает СНБ.

Уточняется, что компании, занимающиеся грузоперевозками, не имея другого варианта, приняли финансово невыгодное предложение сотрудничества и начали осуществлять таможенное оформление грузов исключительно посредством компании «Норфолк Консалтинг», требуемые суммы выплачивать наличным способом, без надлежащих оформлений.

По данным СНБ, представители компании «Норфолк Консалтинг» часто не декларировали и не проводили должным образом через таможню импортируемые в республику товары, тем самым уменьшая суммы, причитающиеся государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не посредством данной компании.

По предварительным данным, за девять месяцев деятельности, полученный незаконным путем доход компании может составить около 7 млн долларов США, а «реальный размер причиненного государству ущерба станет возможно уточнить в рамках назначенной в установленном порядке в отношении деятельности компании судебно-бухгалтерской экспертизы».

По данному факту в следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело. Генеральный директор ООО «Норфолк Консалтинг» Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании арестованы. В качестве свидетелей по уголовному делу вызваны на допрос два бывших заместителя председателя КГД Армении.

Арестованный Армен Унанян — бывший главный бухгалтер компании «Газпром Армения». В тайнике его особняка были обнаружены $500 тысяч наличными. Компанию «Норфолк Консалтинг» связывают с бывшим председателем Комитета государственных доходов Варданом Арутюняном, который ранее возглавлял компанию «Газпром Армения». Вся указанная цепочка, согласно некоторым оценкам, может привести к бывшему премьер-министру Аремнии Карену Карапетяну, который также выходец из «Газпрома», Вардан Арутюнян и Армен Унанян были его подчиненными.

Как сказал в эфире «Радио Свобода» экономический обозреватель Бабкен Тунян, компания, созданная всего год назад, заняла в Армении монопольное положение. По его словам, до этого разные компании занимались вопросами импорта. Между тем, бывший премьер-министр Карен Карапетян решил сконцентрировать эту сферу в руках «Норфолк» с целью сделать ее прозрачной и отрегулировать.

Экономический обозреватель, изучив деятельность «Норфолк консалтинг» за прошедший год, утверждает, что она быстро заняла место среди крупных налогоплательщиков, заняв 17-е место. В 2017 году компания заплатила налоги на сумму около 7 млрд драмов, но относительно прозрачности ее деятельности у экономиста есть сомнения.