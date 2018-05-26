Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Так называемых ассистивных роботов, которые могут стать хорошим подспорьем для людей с инвалидностью, представили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) под девизом «Роботы — надежные помощники людей».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2018

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2018

В ходе панельной сессии по робототехнике, модератором которой выступил Сбербанк, были продемонстрированы новейшие отечественные разработки — в частности, медицинский экзоскелет для реабилитации, созданный компанией «ЭкзоАтлет».

"По заключению экспертов, аппарат на 20% увеличивает силу мышц спины и брюшного пресса пациента, на 32% повышает силовую выносливость рук и на 25% улучшает координацию движений и равновесие. Не менее важны ожидаемые психологические улучшения — снижение у пациентов числа признаков депрессии и значительное повышение их уверенности в себе», — отмечают организаторы сессии.

Дарья Драй ИА REGNUM Роботы – надежные помощники людей

Гендиректор компании «Нейроботикс» Владимир Конышев показал участникам мероприятия нейроинтерфейс «мозг-компьютер», с помощью которого парализованный кибер-атлет может управлять своим аватаром в компьютерной игре.

Дарья Драй ИА REGNUM Роботы – надежные помощники людей

Эта система позволяет человеку с ограниченными физическими возможностями с помощью «силы мысли» пользоваться целым набором периферийных устройств — нейротренажером, который надевается на кисть руки для восстановления ее двигательной активности после инсульта и травм, стимуляторами мышц, нейроконтроллером («умной кроватью»).

«Только широкое внедрение технологий ассистивной робототехники — нейроинтерфейсы, экзопротезы и экзоскелеты — сможет по-настоящему вернуть утерянные способности и подарить активную жизнь десяткам тысяч людей в России и миллионам по всему миру», — считает заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Дарья Драй ИА REGNUM Роботы – надежные помощники людей

В России живёт около 12 млн людей с ограниченными возможностями. При этом около 1,5 млн граждан нуждаются в восстановлении двигательных функций.