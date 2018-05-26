Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 14:57 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме прокомментировали «бойкот» со стороны первых лиц Великобритании, который Лондон объявил в отношении России в связи с «делом Скрипалей».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2018

Как передает 26 мая корреспондент ИА REGNUM, советник президента РФ Антон Кобяков заметил, что присутствие на форуме 17-ти тысяч участников из 143 стран мира развенчало представление о том, что Россия является страной-изгоем на международной арене, вопреки введенным против РФ экономическим санкциям.

«Действительно, дорогого стоит, что лидер Европы говорит на русско-французском диалоге, что надо в два раза увеличить инвестиции в нашу страну, и это на фоне призывов английского правительства о том, чтобы продолжить оказывать давление на Россию с помощью принятых Евросоюзом санкций. Непонятно, они из Евросоюза выходят, а санкции Евросоюза хотят к нам применять. Какие-то они непонятные пока. Слава богу, что в Англии правительство не обладает единоличным правом на внешнюю политику», — сказал Кобяков.

Он упомянул, что Палата лордов британского парламента уже вызвала чиновников высшего эшелона и спросила, почему официальные лица Великобритании не присутствуют на Петербургском международном экономическом форуме 2018 года.

По мнению Кобякова, за последние полтора года произошли кардинальные изменения в политическом сознании в мире.

«Два года назад Госдеп США призывал свои американские компании не приезжать на Петербургский форум. Я еще благодарил Госдеп за то, что они оказывают нам бесплатную рекламную кампанию. А в этом году посол США призывал американские компании участвовать в Петербургском форуме. И мы видим этому результаты. Самой представительной делегацией в эти дни была делегация США — более 550 человек», — сказал Антон Кобяков.

Добавим, на втором месте по численности оказались Япония и Франция.

Как сообщалось ранее, по данным на 13:00 26 мая, на XXII Петербургском международном экономическом форуме заключили 550 соглашений на общую сумму в 2 трлн 365 млрд рублей. Речь идет об учтенных соглашениях, не являющихся коммерческой тайной.