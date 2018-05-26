Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. На XXII Петербургском международном экономическом форуме заключили 550 соглашений на общую сумму в 2 трлн 365 млрд рублей. Об этом сообщил 26 мая советник президента РФ Антон Кобяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM На ПМЭФ-2018

Кобяков подчеркнул, что таковы данные на 13:00 субботы, и речь идет об учтенных соглашениях, не являющихся коммерческой тайной.

Форум проходил в Петербурге с 24 по 26 мая и еще не завершился. Его девизом стали слова «Создавая экономику доверия». Кобяков полагает, что доверие стало главным фактором, влияющим на политику сегодня, и именно это обсуждали участники на полях ПМЭФ-2018.

«Мы привыкли к слову «санкции», к звучащим ограничениям в отношении нашей страны. Но Петербургский форум этого года это всё развенчал. К нам приехали представители 143 стран, более 17 тысяч участников, и это подтверждает то, что Россия — это действительно страна возможностей, а Петербургский форум объединяет мир», — подчеркнул Антон Кобяков.

В этом году особыми гостями стали Франция и Япония, их делегации возглавили первые лица государств — президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Синдзо Абэ. По словам Кобякова, делегация Вьетнама высказала пожелание стать одним из основных гостей в следующем году, на ПМЭФ-2019. Кобяков обещал передать эти пожелания президенту РФ Владимиру Путину.

«Форум вышел на новый уровень, ознаменованый знаковыми новшествами и достижениями», — сказал Кобяков. Он отдельно поблагодарил петербуржцев за «терпение, уважение и радостное, замечательное солнышко» в небе, а также администрацию города — за подготовку мероприятия.