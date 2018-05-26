Брюссель, 26 мая, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Сосредоточиться на реформах посоветовал Украине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило 26 мая издание УНН со ссылкой на Польское радио.

U.S. Army Йенс Столтенберг

«Сейчас Украине следует сосредоточить внимание на реформах, тогда как перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего», — заявил чиновник.

Столтенберг также отметил, что НАТО не признает зон влияния, когда одна страна может решать что делать соседям, поэтому Россия никак не сможет повлиять на евроатлантические устремления Украины.

Генсек НАТО напомнил, что организация оказывает значительную помощь Украине:

«Эта помощь заключается в поддержке Украины в реформировании вооруженных сил и в подготовке к евроатлантической интеграции»

Напомним, ранее представитель Североатлантического альянса заявил о продолжении поддержки Украины даже вопреки просьбам правительства Венгрии, возмущенного нарушением прав венгерского этнического меньшинства, проживающего в украинском Закарпатье.