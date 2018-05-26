Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 13:20 — ИА Регнум. России нужны новые механизмы повышения эффективности государственного управления, включая переформатирование подходов к государственной и муниципальной службе. Об этом на консультативной комиссии Государственного совета в рамках Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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«Давайте с вами посмотрим на портрет государственного регионального служащего, муниципального чиновника. Зачастую на муниципальным уровне люди не обладают теми компетенциями, которые позволяют решать задачи быстро и качественно. Порой мы тратим большой объём усилий на исправление ошибок, которые ими совершаются», — заявил губернатор Новгородской области.

Помимо невысокой компетентности, губернатор отметил недостаточную мотивацию муниципальных и государственных региональных служащих и отсутствие у них навыков проектного и процессного управления. Сегодняшняя классическая система обучения и повышения квалификации, по мнению Никитина, эти вопросы не решает.

«Я проанализировал наши затраты на обучение и повышение квалификации и явного эффекта не увидел», — заявил глава Новгородской области.

Он считает, что необходимо утвердить концепцию профессионального образования государственных служащих. Кроме того, нужен единый образовательный портал с возможностью дистанционного обучения, при этом важно законодательно разрешить возможность для служащих обучение с софинансированием из собственных средств — чтобы человек мог самостоятельно выбрать программы для профессионального развития и устранения пробелов в конкретных областях.

Губернатор Новгородской области также заявил о проблеме стимулирования служащих, так как существующая система оплаты труда не даёт возможность связать результаты с проектной и процессной деятельностью. Он также отметил сложность и длительность процедуры замещения должностей на государственной службе — процесс занимает 1,5−2 месяца, что не позволяет принимать быстрые решения.

Губернатор Новгородской области считает, что для развития человека на госслужбе имеет смысл внедрить подход целевых моделей — подобный тому, что уже действует для критериев оценки улучшения инвестклимата в регионах.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Никитин на ПМЭФ-2018

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области провели реформу органов исполнительной власти, а также внедрили ряд проектов по повышению эффективности органов взаимодействия органов власти с гражданами, в том числе проект, отучающий чиновников от хамства.