Москва, 26 мая, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Вандал, который нанёс серьезные повреждения картине художника Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» объяснил свой поступок. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Tretyakovgallery.ru В музее

Напомним, накануне в Третьяковской галерее был задержан 37-летний мужчина, который серьезно повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван». На допросе в полиции злоумышленник пояснил, что повредил картину из-за недостоверности изображённых на полотне исторических фактов.

Также установлено, что мужчина приехал в Москву из Воронежской области и находился в столице без регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленник ударил картину Репина столбиком ограждения. Защитное стекло картины разбилось и порвало само полотно в центральной его части. Кроме того, упавшее стекло повредило авторскую раму картины.

Картина «Иван Грозный и его сын Иван» вызвала много споров практически сразу после её создания в 1885 году. Полотно очень не понравилось императору Александру III и его окружению. Дело дошло до того, что картину запретили к показу и она таким образом стала картиной, подвергшейся цензуре в Российской Империи.

Первое нападение на картину было совершено 16 января 1913 года. Сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, который занимался иконописью и был старообрядцем, нанес картине три удара ножом. После этих повреждений Репину пришлось фактически заново писать лица царя и его сына.

Хранитель Третьяковской галереи Георгий Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд.

В октябре 2013 года группа историков и православных активистов, вдохновленных давним апологетом царя Ивана IV и сторонником его канонизации Василием Бойко-Великим, обратилась к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой убрать картину из Третьяковской галереи, заявив, что данное произведение оскорбляет патриотические чувства русских людей. Директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева заявила, что картина не будет убрана из постоянной экспозиции.

Стоит отметить, что на картине Репина изображен легендарный эпизод из жизни царя Ивана IV. Согласно одной из версий, царь в припадке гнева ударил своего сына и тот скончался у него на руках. Однако эта версия основана лишь на слухах и не имеет реальных подтверждений. Даже современники тех событий писали о том, что убийство царевича Ивана царём Иваном IV — это лишь слухи, тогда как во множестве письменных источников значится, что наследник престола скончался вследствие болезни.