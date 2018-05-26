Пекин, 26 мая, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Саммит ШОС в китайском Циндао станет первым саммитом, в котором Индия и Пакистан примут участие как страны — члены организации. Это важное событие в истории развития ШОС, знаменующее начало новой эпохи развития организации. Об этом заявил посол КНР в России Ли Хуэй, сообщает 25 мая Синьхуа.

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«На саммите в Уфе был дан старт юридической процедуре приема в ШОС Индии и Пакистана; саммит в Астане официально принял Индию и Пакистан в качестве новых членов большой семьи этой организации; Индия и Пакистан примут участие в саммите в Циндао в качестве стран-членов впервые, это важное событие в истории развития ШОС, знаменующее вступление развития ШОС в новую эру», — сказал Ли Хуэй в интервью корреспонденту Синьхуа.

Посол Китая в России подчеркнул, что после расширения ШОС стала самой крупной организацией регионального сотрудничества в мире по общей территории и численности населения, общий объем ее ВВП составляет пятую часть от глобального объема.

Важным пунктом работы ШОС, по словам Ли Хуэя, неизменно остается сотрудничество в области безопасности.

«В нынешней обстановке, когда серьезными угрозами безопасности по-прежнему являются терроризм, сепаратизм и экстремизм, вступление Индии и Пакистана имеет позитивное значение для борьбы «с тремя силами зла», совместной борьбы с терроризмом и содействия миру и стабильности в регионе», — добавил собеседник агентства.

Дипломат также отметил, что присоединение Индии и Пакистана ознаменовало то, что «шанхайский дух», который характеризуется взаимным доверием, выгодой, равенством, решением всех споров в ходе консультаций, уважением к разным цивилизациям и стремлением к совместному развитию, получает все большее признание и способен продолжать наследоваться и развиваться.

По словам посла КНР, благодаря расширению организации расширяется пространство для развития торгово-экономического сотрудничества ШОС, создаются благоприятные возможности для экономического развития и торгового сотрудничества стран-членов.