Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Авиационные огни на шпиле небоскреба «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге начали транслировать сообщения, зашифрованные азбукой Морзе. Первая «шифровка» посвящена юбилею Санкт-Петербурга, который будет отмечаться в воскресенье, 27 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД и Лахта-центр

«Виват, Петербург 315!», — гласит расшифрованная морзянка от «Лахта Центра».

В пяти ребрах шпиля башни размещены десять ярких светильников, которые в штатном режиме выполняют функцию авиационных заградительных огней и ориентира для воздушных судов.

С помощью специального оборудования и программного обеспечения стало возможным с помощью огней транслировать послания в режиме мигания, зашифрованные азбукой Морзе.

«Мы надеемся, что сигналы нашего маяка с самой высокой точки Европы станут новой петербургской традицией, как знаменитый полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости», — заявил Георгий Волокушин, руководитель проекта по зданию башни «Лахта Центра».

Напомним, «Лахта Центр» строится на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Строительство комплекса будет завершено до конца 2018 года. Его высотная доминанта — 462-метровый небоскреб — уже стала самым высоким зданием Европы.

«Лахта Центр» станет штаб-квартирой группы «Газпром» и откроет общественные пространства. В реализации проекта участвует около 600 российских и иностранных компаний и более 20 000 человек из 18 стран.