Вашингтон, 26 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Американское издание National Interest назвало «худший кошмар» военного блока НАТО в Европе. Оказалось, что такой кошмар — это «вооруженный до зубов Калининград». Соответствующая публикация на портале National Interest была опубликована накануне, 25 мая.

Николай Аввакумов. Больше металла — больше оружия. 1941

По мнению издания, российский флот и российские ракеты, расположенные в Калининградской области, значительно снижают зону действия американских и евросоюзных войск. Наибольшая угроза исходит от ракетных комплексов «Искандер-М», которые смогут нанести точные удары по военно-морским объектам НАТО в Польше и Прибалтике.

Издание считает, что Североатлантический альянс на данный момент не обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять российским войскам в Калининградской области. В случае большой войны расклад сил в Балтийском море будет явно в пользу России, уверен National Interest.

Стоит отметить, что подобные статьи обычно публикуются для оправдания очередного усиления американского военного присутствия в том или ином регионе мира, в данном случае — Восточной Европе.