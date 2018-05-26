Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Очередная пенсионная реформа в Российской Федерации может начаться уже в 2019 году. Такое заявление сделала накануне, 25 мая, вице-премьер России Татьяна Голикова «на полях» XXIII Петербургского международного экономического форума.

Николай Ярошенко. Голова старика

По словам Голиковой, реформа пенсионной системы может начаться уже в 2019 году. Однако это не значит, что в 2019 году будет повышен пенсионный возраст — пенсионная система вещь многоплановая, напомнила вице-премьер.

«Пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — сказала она.

Напомним, второе правительство Дмитрия Медведева так или иначе собирается провести рефоорму пенсионной системы и, в частности, поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.