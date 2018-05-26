Санкт-Петербург, 26 мая, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, и потерпевший катастрофу над Украиной, не мог быть сбит российской ракетой. Так российский лидер ответил на вопрос, заданный ему накануне, 25 мая, на пленарном заседании XXIII Петербургского международноого экономического форума.

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495

«Нет конечно», — ответил президент Путин на вопрос о том, мог ли быть сбит пассажирский самолет малазийской авиакомпании российской ракетой.

Также Путин напомнил, что в этом деле есть несколько версий, в том числе те, в которых утверждается, что самолет был сбит ракетой украинской армии. При этом до сих пор в данном деле нет ничего, чтобы внушало российской стороне доверие в качестве окончательных выводов расследования причин трагедии.

«И не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — подчеркнул президент.

Российский лидер также напомнил, что Россию не допускают к расследованию этой трагедии и комиссия, которая его ведет не принимает те аргументы, которые российская сторона приводит.

Также Путин назвал произошедшее с MH17 «ужасной трагедией» и призвал всегда помнить о семьях тех людей, которые погибли в результате этой авиакатастрофы.

«Конечно, мы всегда будем об этом помнить, но почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО — Международной организацией по гражданской авиации — и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, никто не вспоминает», — отметил глава государства.