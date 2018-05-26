Москва, 26 мая, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Цена в $60 за баррель нефти оптимальна, заявил российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Комментируя ценовую ситуацию с нефтью на мировом рынке, Путин сказал:

«Но мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители, на нефть».

По его словам 60 долларов за баррель — это та цена, что устраивает Россию. В случае же слишком высокой цены становится выгодной добыча сланцевой нефти в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая мировые цены на нефть упали после заявлений генсека ОПЕК Мохаммада Баркиндо и главы минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о предстоящем росте добываемых объемов.