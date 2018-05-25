Москва, 26 мая, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Материалы, переданные Россией Совместной следственной группе (ССГ) не принимались во внимание при расследовании крушения рейса MH17, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 25 мая.

Defensie.nl На месте падения MH-17

«На эти недостатки мы указывали нидерландской стороне, о чем, в частности, было неоднократно заявлено заместителем руководителя Росавиации О.Г.Сторчевым. Российские замечания не были учтены», — заявила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин заявил о желании России принимать непосредственное участие в расследовании причин гибели малазийкого Boeing MH17.