Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает сохранять устойчивость в условиях плавающего курса. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В условиях плавающего курса национальной валюты рубль сохраняет устойчивость. По размерам золотовалютного резерва Россия стабильно находится в числе мировых лидеров», — сказал глава государства.

Путин отметил, что на начало 2018 года объём золотовалютного резерва страны составлял $432 млрд, а по состоянию на 11 мая составил $457,7 млрд. «То есть мы наблюдаем постоянный рост», — подчеркнул он.