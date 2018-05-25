Багдад, 25 мая, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Штаб-квартира коммунистической партии Ирака в Багдаде атакована неизвестными террористами, 25 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Сообщается, что во двор штаб-квартиры были заброшены две самодельные бомбы. По счастливой случайности, от взрывов никто не пострадал.

Коммунистическая партия Ирака входит в коалицию с блоком «Сайрун» шиитского проповедника Моктады ас-Садра, триумфатора парламентских выборов 12 мая.

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