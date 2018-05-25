Вашингтон, 25 мая, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от комментариев по поводу подписания сделки о снятии ограничений с китайской корпорации ZTE, 25 мая передает агентство Reuters.

Commons.wikimedia.org Логотип компании ZTE

«Мы сообщим вам, когда у нас будет объявление на этот счет», — пообещала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам Reuters стало известно о сделке между правительством США и Китаем по снятию санкций с ZTE. О событии журналистам заявили анонимные представители конгресса, а им об этом сообщили анонимные представители Белого дома.