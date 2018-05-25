Вашингтон, 25 мая, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей в США из-за проблем с системой адаптивного круиз-контроля, сообщила 25 мая пресс-служба компании.

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В распространённом пресс-релизе указывается, что обнаруженный дефект программирования может приводить к невозможности отключения функции круиз-контроля после её активации, что не позволит водителю снизить скорость.

Как уточняется, под отзыв подпадает ряд моделей автомобилей Chrysler, Dodge, Jeep и Ram 2014−2018 годов выпуска.

Отметим, что речь идёт о самом масштабном отзыве автомобилей Fiat Chrysler за всю историю концерна. До этого наиболее крупным был отзыв 4,3 млн автомобилей в 2016 году из-за проблем с подушками безопасности.