Москва, 25 мая, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Одним из основных препятствий для развития производства оригинального российского медиаконтента являются пиратские ресурсы, при этом огромную роль в их поддержке играют поисковые сервисы, такие как «Яндекс». Об этом 25 мая заявил сопредседатель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Акопов на Петербургском экономическом международном форуме.

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«Мы очень хотим расширяться, но до производства оригинально русского контента нам далеко — просто финансово, потому что это возможно только на следующем уровне доходов от непосредственно сервиса. Основные препятствия здесь обозначены — я ещё раз произнесу слово «Яндекс», — заявил Акопов.

По его словам, на сегодня «Яндекс» представляет собой самую видную пиратскую площадку — за ним следует Google, который хотя и неплохо чистит YouTube от пиратской продукции, но в поиске по-прежнему контроль практически отсутствует. Агопов считает, что без действий пиратов и недобросовестных поисковиков доходы творческой индустрии могли бы возрасти в четыре или пять раз.

«К «Яндексу» надо относиться как к национальному достоянию — это серьёзная технологическая компания. Но при всём этом они же и пираты. Поэтому в этом и сложность того, как общаться с этими людьми», — указал эксперт.

По мнению Акопова, деятельность «Яндекса» и Google фактически можно сравнить с ведением бизнеса в стиле 1990-х годов, когда многие дельцы умудрялись совмещать респектабельный бизнес с криминальной деятельностью.

«Яндекс» и Google такие вот ребята. Мы с ними ведём бизнес, но это в стиле 90-х годов: после того как они выходят из комнаты переговоров, то… ведут себя так, как ведут», — подчеркнул он.

Он предложил несколько сценариев решения сложившейся проблемы.

«Как в 90-х поступали с товарищами? Они либо цивилизовались, либо они уходили с рынка. Смысл, наверное, в том, что мы должны переходить к очень серьёзным искам. Я придумал некую систему наказания — иск на 100 млн долларов, и, если надо, мы покажем, что наш сервис мог вырасти именно так. Но наказание можно упростить. Они могут вернуть украденное рекламой. Диалог идёт, и задачу мы решим. Но если разговор затянется, придётся привлекать юристов», — заявил Акопов.

Глава крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов также отметил рост потребления легального контента и подчеркнул, что пиратский сегмент растёт практически с той же скоростью, что и весь рынок.

«Более 80% до сих пор составляют пираты. И несмотря на все предпринимаемые меры, пираты растут одинаково вместе с рынком», — заявил он.

По его словам, 85% пиратского контента пользователи получают через поисковые ресурсы. При этом анализ первой десятки пиратских ресурсов указывает на то, что 78% этого трафика идёт из «Яндекса».

"Очень красноречивые цифры, которые говорят сами за себя», — констатировал Туманов.

Среди других угроз эксперт отметил «ползущую угрозу» блокировщиков рекламы — всего лишь полтора-два года назад доля блокировщиков рекламы затрагивала порядка 15% контента, сейчас эта доля возросла до 35%. Наконец, многочисленные проблемы для индустрии создают требования о необходимости приобретения прокатного удостоверения для трансляции контента в сети интернет, что угрожает оттоком инвестиций и массовым отказом от бизнеса в легальном распространении контента.

По его мнению, для решения сложившихся проблем отрасль должна активно консолидироваться через создание СРО и продвигать законодательные инициативы, в том числе с целью противостояния компаниям — блокировщикам рекламы.

В ходе Петербурского международного экономического форума состоялась панельная сессия «Защита авторских прав в эпоху Интернета. Роль борьбы с пиратством в Интернете в развитии легального контента». Эксперты обсудили ряд нововведений в российское законодательство, которые направлены на совершенствование работы по защите объектов авторских прав в сети интернет. Российский рынок аудиовизуальных сервисов ежегодно демонстрирует уверенный рост на уровне около 40%, при этом его доля в общемировых доходах выросла с 0,5% в 2016 году до 0,6% в 2017-м.