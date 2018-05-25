Штат Миссури признал голодомор геноцидом украинцев
Вашингтон, 25 мая, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Штат Миссури присоединился к признанию голодомора в Украине 1932−1933 гг. геноцидом против украинского народа, сообщило посольство Украины в США 25 мая на официальной странице в Facebook.
Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Безграничная радость
В ведомстве поблагодарили США
«за солидарность и поддержку Украине в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина».
Миссури стал одиннадцатым штатом Америки, признавшим голодомор. Ранее такое решение приняли власти штата Канзас.
Отметим, что широкое распространение миф об умышленном характере голода в СССР в 30-е годы получил в годы Великой Отечественной войны благодаря пропаганде Третьего рейха.