Москва, 25 мая, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Будем жить в рамках новых правил, понимая, что кто дубиной машет, головой не думает, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин телеканалу «Россия 1».

Андрей Пронин ИА REGNUM Бросок в дзюдо

«Будем жить уже в рамках этих правил, нам нужно просто быть сильными и в этих условиях, и выработать решения, которые позволяли бы, с одной стороны, противостоять санкциям, с другой — создавать условия для привлечения инвестиций, защищать свой бизнес, понимая, что кто дубиной машет, головой не думает», — сказал Володин.

Чем сильнее будет Россия, тем больше будет вызовов, и к нам будут проявлять самые различные претензии, отметил спикер Госдумы.

Он уверен, что России «необходимо реагировать с умом», противостоять вызовам и атакам и при этом «сделать всё, чтобы бизнес себя чувствовал спокойно и уверенно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ сравнил санкции в экономической сфере с игрой в футбол по правилам дзюдо.