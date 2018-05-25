Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Екатеринбург в 2019 году примет Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пленарное заседание Экономического Форума ПМЭФ 2018

Соглашение было подписано в рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Свои подписи поставили губернатор региона Евгений Куйвашев, глава Мринпромторга России Денис Мантуров, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, представитель компании-учредителя саммита «Глобал Мануфэкчуринг Организэйшн Лимитед» (GMOL) Бадр Аль-Олама, заместитель директора ООН по промышленному развитию Хироши Кинийоши и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Президент России Владимир Путин 25 мая выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, он пригласил собравшихся на саммит в Екатеринбурге.

«В центре внимания будут вопросы использования передовых, перспективных технологий в экономике, промышленности и других сферах», — сказал глава государства.

Добавим, этот саммит будет вторым по счёту. Первый прошёл в 2017 году на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Там же Минпромторг России предложил провести второй саммит в Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки «Иннопром».

Губернатор Евгений Куйвашев отмечает, что решение провести его на Среднем Урале говорит о планомерном укреплении позиции региона как не только крупного промышленного и делового центра России, но и одной из наиболее действенных международных площадок. Летом 2019 года в Екатеринбурге встретятся ключевые эксперты планеты, которые будут вырабатывать оптимальные подходы для решения общих задач в области индустриального развития.

По словам губернатора, то. что Владимир Путин пригласил участников ПМЭФ на саммит в Екатеринбург, повысит статус мероприятий. И это имеет колоссальное значение для региона.

«Ведь приоритетная задача, поставленная главой государства, — опережающее развитие экономики, основанное на современном, наукоемком, высокотехнологичном производстве. И проведение международных отраслевых форумов в Свердловской области станет мощным драйвером для уверенного движения нашего региона вперед — к лидерским позициям в экономике, к новому качеству жизни», — сказал Евгений Куйвашев, комментируя ту поддержку, которую Свердловской области оказывают на самом высоком уровне.