Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что миру грозит новый экономический кризис, которого ранее ещё не бывало. Такое мнение Путин озвучил сегодня, 25 мая, выступая на XXIII Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер заявил, что пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир ещё не сталкивался. Он пояснил, что выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки.

«Это аксиома деловой практики», — напомнил президент.

Он подчеркнул, что в глобальном масштабе такое поведение государств — особенно мировых центров силы — чревато самыми негативными и даже разрушительными последствиями.

«Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался», — сказал президент Путин.

Глава государства высказался за построение мировой экономики доверия.

Но при этом Путин признал, что на данном этапе ведущие мировые державы не могут договориться даже о символических шагах в этом направлении. Президент напомнил, что до недавнего времени почти каждая встреча «Большой двадцатки» или АТЭС заканчивалась совместным заявлением её участников о том, что они не будут вводить новых протекционистских барьеров.

Даже несмотря на то, что эти заявления носили, скорее, декларативный характер, но они хотя бы были, а теперь нет и их, посетовал президент России.