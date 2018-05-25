Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Современная ситуация в мировой экономической политике, применение западными странами разного рода односторонних эмбарго напоминает «игру в футбол по правилам дзюдо», отметил в своем выступлении на ПМЭФ-2018 президент РФ Владимир Путин.

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«Какая «интересная» игра получается. И не футбол, и не дзюдо, а просто хаос. Вот куда мы движемся», — сказал президент России.

Путин отметил, что применение санкций, в том числе и против России, является «бессмысленным и вредным» одновременно.

Несмотря на падение цен на нефть и газ, а также на санкции, экономика России стабилизировалась, а в известной степени и укрепилась, заявил президент РФ.

Тем не менее применение санкций приводит к убыткам всех сторон, и кроме того, сдерживает развитие всех сторон, отметил Путин.

Он уверен, что одной из причин введения эмбарго в отношении России было желание сдержать развитие российских оборонных технологий. Но сделать этого не удалось, российские технологии уже обогнали многих конкурентов, подчеркнул Путин.