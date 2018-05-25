Москва, 25 мая, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ужесточение наказания за задержку зарплат, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, в числе которых глава комитета по труду Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Предлагается исключить предупреждение как меру административного наказания из части 6 статьи 5.27 КоАП, устанавливающей административную ответственность за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Предупреждение как мера наказания за данное административное правонарушение минимизирует превентивную функцию административной ответственности и значительно снижает её эффективность», — указали авторы.