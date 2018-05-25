Вашингтон, 25 мая, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на следующий день после отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о возобновлении диалога с северокорейской стороной, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Посмотрим, что будет. В настоящее время мы ведём с ними переговоры», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США не исключил, что встреча может пройти даже 12 июня, как и было запланировано ранее. «Мы бы хотели, чтобы это произошло», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Дональд Трамп отменил свою встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, объяснив это «открытой враждебностью» Пхеньяна.

После этого в МИД КНДР заявили, что по-прежнему готовы «сесть за стол переговоров с США и решать разногласия в любое время и в любом формате».