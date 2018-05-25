Астана, 25 мая, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В 2018 году начнутся разработки 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, который будет устанавливаться на броневые колесные машины производства ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», сообщили 25 мая в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Vitaly V. Kuzmin Бронеавтомобиль «Арлан»

Трехстороннее соглашение подписали российский центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» и компании АО «ЗКМК» (Казахстан) и «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». В настоящее время российский институт производит 12-мм пушки для казахстанских бронемашин «Арлан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Астане с 23 по 26 мая проходит Международная выставка военной техники KADEX-2018, в которой принимают участие производители военной техники Казахстана и других стран, в том числе России.