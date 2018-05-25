Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что мировая экономика «беременна цифровизацией». Такое заявление российский лидер сделал сегодня, 25 мая, выступая на XXIII Петербургском международном экономическом форуме.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

Путин вспомнил, что в минувшем году говорили, что он «заболел» цифровизацией.

«Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность — это, как известно, не болезнь, а нормальное состояние», — сказал президент России.

Напомним, ровно год назад, на XXII Петербургском международном экономическом форуме, тогда ещё вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что российский президент Путин «болен» цифровой экономикой.

«Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — говорил тогда Шувалов.

Стоит отметить, что в новом правительстве Дмитрия Медведева на базе Минкоомсвязи было образовано Министерство цифрового развития. Медведев уже говорил, что задачей этого ведомства станет реализация «цифровой повестки дня».